Фанаты Дракулы атакуют сотрудников церкви

Служащим в церкви, расположенной в британском графстве Северный Йоркшир, приходится отбиваться от фанатов Дракулы. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Как пишет издание, церковь Святой Марии упоминается в готическом романе ужасов Брэма Стокера «Дракула». По этой причине у собора собирается множество поклонников самого известного вампира. Служители церкви посетовали, что не все фанаты графа Дракулы понимают, что он вымышленный персонаж, поэтому сотрудникам пришлось повесить табличку на дверях церкви.

«Пожалуйста, не спрашивайте сотрудников, где находится могила Дракулы, поскольку ее нет. Спасибо», — написано в объявлении.

Фотографию объявления на церкви опубликовал пользовательTwitter Кевин Мигер. Его твит набрал 18 000 лайков и 2 500 ретвитов.

Один из пользователей написал под постом Кевина, что сотрудникам Музея Шерлока Холмса на Бейкер-стрит в Лондоне также приходилось напоминать посетителям, что великий сыщик — это всего лишь вымышленный персонаж.

Англиканская церковь Святой Марии была основана около 1100 года. Она на находится на мысе Ист-Клифф, рядом с аббатством Уитби VII века.