Количество рейсов из России в Египет увеличится до 60 в неделю с 27 августа

Посол Египта в России Ихаб Наср заявил, что число рейсов из России в египетские города Хургада и Шарм-эш-Шейх с 27 августа увеличится до 60 в неделю. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает РИА «Новости».

«С 27 числа будет 30 рейсов из Москвы в Шарм-эш-Шейх и 30 рейсов в Хургаду», — сказал он.

Ранее сообщалось, что российские авиакомпании получили более 200 допусков на регулярные полеты в Египет, а с 9 августа возобновили авиасообщение с египетскими курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх. Туристы отмечают, что на египетских курортах заметно усилились меры безопасности.

Также с 27 августа Россия планирует возобновить регулярное и чартерное авиасообщение с Доминиканой, Южной Кореей и Чехией. Количество авиарейсов в Венгрию, Кипр, Киргизию и Таджикистан тоже будет увеличено. С 28 июня Россия возобновила регулярное авиасообщение с Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром, Северной Македонией и США.