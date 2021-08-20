На Украине на машину рухнул флагшток стоимостью более 22 миллионов рублей

Флагшток, установленный ко Дню независимости Украины в городе Херсоне, упал на стоящий рядом автомобиль. Об этом житель города Cеpгей Ильин сообщил в своем Facebook.

По его словам, обошлось без жертв, но машина сильно пострадала.

По данным украинского агентства «Униан», стоимость флагштока составляет 8 млн гривен (около 22 миллионов рублей — прим. «Газеты.Ru»). Крупнейший в области флаг Украины должны были поднять на площади возле Херсонской областной универсальной научной библиотеки им. Олеся Гончара.

Всего к 30-летию Дня Независимости гигантские флагштоки планировали установить в 17 областях Украины, что обошлось бюджету в более 170 млн гривен.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Крещатике прошла первая репетиция парада в честь 30-летия независимости. В это время там был замечен танк, который обклеили малярным скотчем.