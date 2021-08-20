В Южно-Сахалинске сняли с рейса до Москвы более ста человек

В Южно-Сахалинске часть пассажиров сняли с борта самолета, направляющегося в Москву. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя аэропорта Южно-Сахалинска.

По его словам, рейс, с которого сняли людей, вылетел, однако по техническим причинам часть пассажиров осталась в аэропорту.

В справочной воздушной гавани уточнили, что оставшихся пассажиров отправят в Москву другим самолетом.

Местное издание Sakhalin.info пишет, с рейса были сняты более 100 человек, на борту остались только пассажиры с детьми и ряд транзитных пассажиров. По данным очевидца, форс-мажор произошел из-за поломки в самолете.

В Telegram-канале губернатора Валерия Лимаренко также подтверждается информация о гражданах, которые не смогли вылететь в Москву.

«Сегодня 118 пассажиров не смогли вылететь в Москву. На данный момент достигнута договоренность о том, что 80 пассажиров смогут улететь уже сегодня, а остальные отправятся в столицу завтра в течение дня», — говорится в публикации.

Позже губернатор заявил, что сегодня улетели 82 человека, еще 15 сдали билеты, 3 улетели через Хабаровск, 18 — улетят завтра, 21 августа. Из них 10 размещены в гостинице и обеспечены питанием, 8 человек — местные жители, отказались от гостиницы и поехали домой.