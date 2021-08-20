Опубликовано видео огненного торнадо в Башкирии

Видео с огненным торнадо, которое жители Башкирии сняли на пастбище между двумя селами, опубликовано на YouTube-канале «Башинформ».

На кадрах видно, как на поле с горящей травой из дыма образуется огненный смерч.

По данным РИА «Новости» со ссылкой на МЧС Башкирии, это явление называется «пыльный вихрь». Трава горела на площади пяти гектаров между населенными пунктами Садовый и Бурибай на пастбищном угодье Бурибаевского сельсовета, пожар был ликвидирован.

Ранее сообщалось, что дым от лесных пожаров в Свердловской области и Башкирии достиг Екатеринбурга.

Природные пожары продолжают действовать в Республике Башкортостан. В течение последних десяти дней пиковые значения по их площади достигали несколько тыс. га. Лесные пожары не утихают также в Якутии. Там он распространился на территории 7 млн гектаров при общей площади в 260 млн.