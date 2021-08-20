Турция объявила о новых ограничениях из-за коронавируса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что введет в стране новые ограничения из-за пандемии. Об этом сообщает газета Hürriyet.

В частности, дальние поездки люди смогу совершат только при условии сдачи ПЦР-теста. То же самое касается граждан, желающих посетить концерт или кинотеатр. Также ПЦР-тесты введут в образовательных учреждениях, невакцинированные сотрудники которых должны будут делать его дважды в неделю.

Ранее сообщалось, что в Турции 31 июля зафиксирован максимальный за почти 3 месяца прирост случаев COVID-19. До этого самый высокий суточный прирост заболеваемости фиксировался в стране 6 мая — тогда было зарегистрировано 22 388 новых случаев, а число смертей достигло 304.

Глава минздрава страны Фахреттин Коджа заявлял, что рост числа заболевших «вызывает тревогу по поводу контроля над эпидемией». Он также призвал жителей страны соблюдать меры предосторожности и вакцинироваться.