Телефонные мошенники усовершенствовали схему обмана россиян

Руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева рассказала о новых, усовершенствованных схемах телефонных мошенников. Об этом сообщает РИА «Новости».

Одна из таких смех обмана представляет собой симбиоз «нигерийских писем» и звонка «с Петровки». Потенциальной жертве сообщают по телефону, что ее деньгами заинтересовались злоумышленники и необходимо срочно перевести все средства на «временный счет».

Далее у человека уточняют адрес электронной почты, на который присылают фейковые письма из банка, Центробанка и копии удостоверений сотрудников регулятора. При этом в письме нет фишинговых ссылок и номеров телефона, только реквизиты «резервного счета», куда нужно перевести деньги до завершения «процедуры обновления лицевого счета».

Лазарева уточнила, что мошенники подделывают не только письма из Банка России и удостоверения сотрудников регулятора, но и прокуратуры, ФССП, Пенсионного фонда и других органов власти.

Также стоит обратить внимание на угрозы наступления уголовной ответственности «за распространение информации, полученной в ходе выполнения регламентных работ».

«То есть жертву пугают уголовным преследованием, если она попытается все-таки позвонить в банк и проверить информацию о необходимости смены лицевого счета и перевода всех денег на какой-то резервный счет», — пояснила эксперт, добавив, что это самый главный козырь, на который делают ставку злоумышленники.

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