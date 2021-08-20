В горах Гренландии впервые пошел дождь ,а не снег

Впервые в истории осадки в субботу на вершине Гренландии — примерно в 2,5 км над уровнем моря — выпали в виде дождя, а не снега, передает телеканал CNN.

Отмечается, что температура на острове в прошедшие выходные поднялась выше нуля в третий раз за десять лет. Теплый воздух спровоцировал сильный дождь, в результате которого на ледяной щит было вылито семь миллиардов тонн воды — дожди вызвали значительное таяние на вершине и вдоль юго-восточного побережья ледникового покрова.

«То, что происходит — это не просто теплое десятилетие... в условиях изменяющегося климата. Это беспрецедентно», — сказал научный сотрудник Национального центра обработки данных о снеге и льде при Университете Колорадо Тед Скамбос, отметив, что это свидетельствует о быстром нагревании Гренландии.

Дженнифер Мерсер, сотрудник Управления полярных программ Национального научного фонда, заявила, что погодные явления в Гренландии «за последние 10 лет вышли за рамки того, что считается нормальным», — сказала

Ранее сообщалось, что покрытая ледником южная вершина горы Кебнекайсе в Швеции подтаяла, и ее высота уменьшилась почти на два метра.