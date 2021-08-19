Испания не пустила российские военные корабли в порт Сеуты

Испания проигнорировала просьбу России позволить двум военным кораблям, противолодочному кораблю «Вице-адмирал Кулаков» и спасательному буксирному судну «Алтай», войти в свой порт Сеута. Министерство обороны страны не имело возражений, однако министерство иностранных дел не получило необходимую информацию у военных, сообщает газета El Pais.

МИД Испании направил Москве запрос о том, каким будет следующий пункт назначения российского флота, чтобы избежать ситуации, в которой Испания будет вовлечена в конфликтную ситуацию. Запрос остался без ответа, поэтому, согласно дипломатическим источникам газеты, министерство не выдало разрешения. В материале El Pais указано, что принятое решение является политическим, так как в 2022 году Мадрид принимает очередной саммит глав государств и правительств НАТО.

Визиты кораблей ВМФ РФ в Сеуту являлись обычной практикой в период 2010-2016 гг. Тогда насчитывалось порядка 60 заходов военных кораблей всех типов с экипажем более 10 000 человек.

Эта практика была временно приостановлена в октябре 2016 года из-за возражений Великобритании, которая подвергла Испанию критике за материально-техническую поддержку судов, принимавших участие в российских операциях в Сирии.