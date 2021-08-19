Правоохранители задержали националиста, оскорблявшего русскоязычных в Казахстане

Правоохранительные органы задержали в Алма-Ате блогера-националиста Куата Ахметова, который организовал в Казахстане так называемые «языковые патрули» и унижал русскоязычных граждан. Видеоролик задержания активиста появился на канале в YouTube.

Во время задержания Ахметов после разговора на казахском языке передал телефон своей спутнице и сел в полицейскую машину, перейдя на русский язык. Согласно предварительной информации, в отношении блогера возбуждено уголовное дело по статье о разжигании социальной, национальной, расовой, сословной или религиозной розни. Сам Ахметов считает, что действовал строго в рамках законодательства Казахстана.

Куат Ахметов является организатором так называемых «языковых патрулей» в Казахстане. По его словам, россияне якобы пренебрежительно относятся к казахам.

Ранее первый заместитель руководителя Администрации президента Казахстана Даурен Абаев осудил «языковые патрули», которые устраивают местные националисты.