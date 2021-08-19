В Минпросвещения заявили, что школьники будут учиться в традиционном формате

Школьники России продолжат учиться в традиционном формате, планов, связанных с переводом на дистанционное обучение, нет. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Минпросвещения России Сергея Кравцова.

«Нет никаких планов, еще раз подчеркну, по введению дистанционного обучения и отказа от традиционной системы обучения», — объяснил он.

По словам министра, никакой удаленный формат не сможет заменить живое общение педагогов с учениками.

До этого Кравцов сообщил, что учебный год в школах в 2021 году начнется в традиционном формате.

Также глава ведомства говорил о подвиге учителей в период дистанционного обучения из-за пандемии.

Планируется, что 28 августа состоится Общероссийское родительское собрание, на котором Сергей Кравцов встретится с родителями школьников, чтобы обсудить волнующие их вопросы.