В Минздраве Саратова призвали переболевших COVID-19 петь русские народные песни

Русские народные песни подходят для восстановления легких после перенесенного коронавируса больше, чем иностранное творчество. Об этом в ходе брифинга о ситуации с COVID-19 в регионе заявил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин, сообщает РИА «Новости».

«Я так понимаю, что они имели в виду, что русские народные песни содержат большой набор воздуха и дыхательную гимнастику, потому что они протяжные, со звуком», — сказал он.

Ранее руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова рассказала, что для восстановления легких после коронавируса хорошо помогает петь народные протяжные песни.

При этом исполнять протяжные песни следует на выходе и делать это необходимо негромко и в удобной тональности. Омарова также добавила, что для восстановления после заболевания также должно быть сбалансирование питание.