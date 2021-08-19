Врач рассказала, для кого опасны яблоки

Врач-диетолог Марина Аплетаева рассказала, что яблоки могут быть опасны для аллергиков и людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Об этом сообщает Lenta.ru.

По мнению Аплетаевой, несмотря на то, что яблоки — богатый макро- и микроэлементами продукт, стоит учитывать определенные риски при их употреблении. Например, у людей с аллергией на семечковые часто возникает негативная реакция на яблоки.

«Тем не менее нередко бывает так, что на одни сорта реакция есть, а на другие нет. Так что здесь все индивидуально, даже имея аллергические проявления, можно найти фрукт, который подойдет», — отметила Аплетаева.

Врач также объяснила, что фруктовая кислота, содержащаяся в яблоках, и жесткая кожура могут навредить органам ЖКТ. Снизить негативное воздействие можно путем приготовления. Например, запеченные яблоки теряют кислотность, становятся более мягкими.

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