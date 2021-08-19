Больше 23 кг мефедрона нашли в подпольной нарколаборатории в Подмосковье

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что правоохранители нашли подпольную нарколабораторию рядом с городом Павловский Посад, которая находилась в частном доме одного из задержанных по делу производителей мефедрона. Об этом она сообщила журналистам на пресс-конференции, передает ТАСС.

«При обследовании домовладения и придомовых построек полицейские изъяли пластиковые контейнеры и бочки с жидкой смесью… В составе изъятой жидкости содержится мефедрон общей массой в сухом виде более 23 кг», — сказала она.

Трое обвиняемых арестованы, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ (приготовление к незаконному сбыту наркотиков в особо крупном размере).

Ранее в Москве полиция задержала предполагаемого наркоторговца, который привлек к сбыту запрещенных веществ собственного ребенка. Родители находятся в разводе, несовершеннолетний сын живет с матерью. На выходных отец забирал сына и заставлял его делать «закладки» с наркотиками.