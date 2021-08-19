В Подольске заметили мужчину, похожего на сбежавшего из ИВС Мавриди

В подмосковном Подольске заметили мужчину, похожего на Александра Мавриди, обвиняемого в убийстве бизнесмена Владимира Маругова и сбежавшего из изолятора временного содержания в Истре. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на источник.

По данным источника, в полицию обратилась местная жительница, заявившая, что встретила подозрительного жильца во дворе дома. Как уточнила женщина, похожему на Мавриди мужчине на вид 40 лет, он одет в спортивный костюм. Впервые она встретилась с ним 7 августа, и мужчина завел с ней разговор. Спустя некоторое время она видела мужчину во дворе еще один раз.

Массовый побег из изолятора временного содержания (ИВС) в Истре произошел в ночь на 6 августа. Подсудимые открутили замки запрещенным в изоляторе предметом — гаечным ключом. В настоящее время задержаны четыре беглеца, пятый — Александр Мавриди остается на свободе. Правоохранительные органы объявили о вознаграждении в один миллион рублей за информацию, которая поможет в розыске опасного преступника.