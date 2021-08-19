Умер глава «Гидромаша» Владимир Лузянин

Глава нижегородского завода «Гидромаш» Владимир Лузянин умер в возрасте 92 лет. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Владимир Ильич Лузянин умер вечером 18 августа. Похороны состоятся в пятницу», — сказал источник.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования родным и близким Лузянина.

«Владимир Ильич Лузянин олицетворяет собой целую эпоху в истории нашей страны. Его судьба - пример верности своим идеалам и целям, в основе которых всегда было стремление к развитию родного предприятия и региона в целом. Он сыграл серьезную роль в судьбе отечественной авиации, дав отрасли уникальные технические решения», — сказал он.

Владимир Лузянин — генеральный директор ОАО «Гидромаш», Герой Социалистического Труда. Окончил Горьковский авиационный техникум и политехнический институт. В 1958 в составе делегации Горьковского авиастроительного завода в Китае курировал запуск производства самолета МиГ-19. Наладил выпуск шасси для тяжелых транспортных самолетов «Руслан», «Мрия» и Ан-70, вертолетов Ми-8, Ми-24, Ми-26, Ка-26, Ка-50 и других.