Врач рассказал, как по ногтям определить, что вы переболели COVID-19

Британский врач, профессор Тим Спектор рассказал, что пять вариантов следов на ногтях могут быть индикатором того, что вы переболели коронавирусом. Об этом сообщает Mirror.

По его словам, после COVID-19 на ногтях у человека могут остаться следы, свидетельствующие о перенесенной болезни, которые выглядят как отчетливые горизонтальные линии.

Также могут появиться углубления у основания ногтя или красные пятна под ногтями в форме полумесяца. Оранжеватый цвет кончиков ногтей тоже может стать сигналом о том, что вы уже переболели коронавирусом.

После вируса ноготь даже может выпасть – в этом случае также имеет смысл сдать тест на антитела, подчеркнул врач.

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