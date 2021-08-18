Вакцинированным «Спутником V» разрешат въезжать в Таиланд

Туристы, вакцинированные российским препаратом «Спутник V», смогут въезжать в отдельные районы Таиланда, сообщается на сайте посольства России в Таиланде.

«В ходе заседания 16 августа 2021 г. Национальный комитет по борьбе с COVID-19 в принципиальном плане одобрил включение «Спутник V» в перечень препаратов, наличие сертификата о вакцинировании которым позволяет прибывать в Таиланд по программе «песочниц», — говорится в сообщении.

В дипведомстве уточнили, что сроки вступления в силу и детали этого решения пока прорабатываются профильными ведомствами Таиланда.

В конце июля стало известно, что власти России и Таиланда проработают вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса.

До этого сообщалось, что для вакцинированных туристов откроются три острова Таиланда — Самуи, Пханган и Тау. Но на каждом будут действовать свои ограничения. Например, на Самуи туристы должны будут минимум неделю жить в назначенном для них отеле.