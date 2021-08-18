Опубликовано видео задержания четвертого беглеца из ИВС Истры

МВД России обнародовало кадры задержания Александра Бутнару, сбежавшего из изолятора временного содержания в подмосковном городе Истре. Об этом сообщает РИА «Новости».

На видео старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета России Ольга Врадий рассказывает, что Бутнару скрывался в Нижегородской области и был задержан силами сотрудников ФСБ и Росгвардии.

18 августа был задержан четвертый из пяти подсудимых, совершивших побег из ИВС в Истре, – Александр Бутнару.

Утром 6 августа прокуратура сообщила о побеге пятерых подсудимых из ИВС Истры, подозреваемых в убийстве Маругова. Спустя пять дней правоохранители задержали 35-летнего Дениса Грозаву и 34-летнего Ивана Цуркану. 12 августа третий сбежавший сам сдался полиции. На данный момент на свободе остается последний подозреваемый — Александр Мавриди.

В побега день были задержаны двое сотрудников истринского ИВС. Суд постановил взять их под стражу на два месяца. Впоследствии задержанным сотрудникам изолятора предъявили обвинения в превышении полномочий.