Украинскому самолету не дают разрешения на посадку в Кабуле для эвакуации

Вылетевшему из Киева для эвакуации украинцев самолету не предоставляют возможность безопасной посадки в аэропорту Кабула, сообщает командование Воздушных сил Украины на своей странице в Facebook.

«В настоящее время отсутствует безопасный коридор для доступа в аэропорт Кабула, где ситуация остается частично неуправляемой», — говорится в сообщении.

Кроме того, на данный момент украинский самолет не получил разрешения на вход в воздушное пространство Афганистана и безопасный выход из него.

«Сейчас самолет Ил-76 МД находится в аэропорту Маскат (Султанат Оман), где ожидает решения вопросов и разрешения на эвакуацию», — отмечает командование.

Ранее стало известно, что на военной базе под Кабулом остаются иностранные военные и специалисты, в том числе числе 12 украинских солдат. Впоследствии глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил об отсутствии украинских военнослужащих в Афганистане, но подтвердил, что в стране остаются гражданские лица.