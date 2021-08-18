Инфекционист объяснила, от чего зависит тяжесть течения коронавируса

Врач-инфекционист Светлана Малиновская рассказала, что тяжесть течения коронавируса зависит от способа проникновения инфекции в организм. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, существуют два основных пути передачи COVID-19: воздушно-капельный и контактный. В первом случае инфекция передается от человека к человеку с частицами слизи из носоглотки или слюной. При втором варианте вирус передается при прямом контакте со слизистыми заболевшего, например при поцелуях, или с кожей — если болеющий чихал в ладони и после этого вы пожали ему руку.

Также возможен и непрямой контакт, когда коронавирус попадает со слизистых на руки, а с рук на поверхности — ручки мебели, поручни в общественном транспорте.

Малиновская предупредила, что наиболее опасен воздушно-капельный путь передачи инфекции.

«Если вирус проник в организм человека со вдохом, полученная доза моментально попадает в глубокие отделы дыхательных путей и начинает стремительно размножаться, поражая легкие», — заявила инфекционист.

Она добавила, что при попадании коронавируса через слизистые, у медиков есть на порядок больше времени, чтобы поставить заболевшего на ноги.

Ранее сообщалось, что у 18% перенесших коронавирус бессимптомно не оказалось антител.