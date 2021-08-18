СК опубликовал видео допроса сбежавшего из ИВС в Истре Александра Бутнару

Следственный комитет опубликовал фрагмент видео допроса сбежавшего из изолятора временного содержания в подмосковном городе Истре Александра Бутнару, сообщает РИА «Новости».

На видео Бутнару называет свое имя и объясняет, что был задержан за побег. Остальная часть допроса была опубликована без звука.

О том, что сбежавший из ИВС Бутнару был пойман, ранее сообщила помощник руководителя регионального управления Следственного комитета России Ольга Врадий. Его задержали в Новгородской области. Сейчас, по данным ведомства, подозреваемого готовят к этапированию в СИЗО Московской области.

Утром 6 августа прокуратура сообщила о побеге пятерых подсудимых из ИВС Истры, подозреваемых в убийстве Маругова. Спустя пять дней правоохранители задержали 35-летнего Дениса Грозаву и 34-летнего Ивана Цуркану. 12 августа третий сбежавший, чье имя в СК не раскрыли, сам сдался полиции. На данный момент на свободе остается последний подозреваемый — Александр Мавриди.

Кроме того, из-за побега арестованных были задержаны два сотрудника истринского ИВС. Суд распорядился взять их под стражу на два месяца, а СК предъявил обвинение в превышении полномочий. Теперь им грозит срок от 3 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.