«Спутник Лайт» показал высокую эффективность в Парагвае

Российская однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» продемонстрировала показатели эффективности и безопасности на уровне 93,5% в ходе вакцинации населения в Парагвае. Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) со ссылкой на Министерство здравоохранения Парагвая.

По информации РФПИ, расчет эффективности осуществлялся на основе анализа данных 320 тыс. человек, которые получили прививку однокомпонентным препаратом.

«Не зафиксировано серьезных нежелательных явлений, связанных с вакцинацией, отсутствуют случаи смерти, связанные с вакцинацией, отсутствуют случаи церебрального венозного тромбоза (CVT) после вакцинации; отсутствуют случаи синдрома Гийена-Барре после вакцинации; отсутствуют случаи синдрома повышенной проницаемости капилляров после вакцинации; не зафиксировано случаев миокардита или перикардита», — говорится в сообщении.

По словам генерального директора РФПИ Кирилла Дмитриева, применение однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» позволяет властям Парагвая сократить сроки вакцинации населения и ускорить формирование коллективного иммунитета.

Ранее в фонде заявляли о высокой безопасности применения «Спутника Лайт» в сочетании с зарубежными вакцинами. Соответствующие исследования проводились в Аргентине.