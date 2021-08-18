В Совфеде назвали пиаром предложение КПРФ отменить пенсионную реформу

Законодательная инициатива депутатов от партии КПРФ вернуть пенсионный возраст, установленный в 2018 году, является пиар-ходом перед выборами в Госдуму и не будет поддержана, объяснил «Газете.Ru» первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

«Это чисто пиар-ход, связанный с избирательной кампанией (в рамках выборов в Госдуму, которые пройдут в сентябре 2021 года. — «Газета.Ru»). Его, естественно, не поддержат ни правительство, ни Госдума. Слишком большой путь пройден, и возврата к старой системе не будет», — объяснил сенатор.

По его словам, указанные в финансово-экономическом обосновании законопроекта расходы в 604,5 млрд рублей не являются основным предметом дискуссии.

«Дело даже не в расходах, это решение (повышение в 2018 году пенсионного возраста. — «Газета.Ru».) не экономическое, а прежде всего социально-политическое, оно уже реализовано, поэтому я не вижу оснований для возврата к старой системе», — заключил Рязанский.

Ранее депутаты от КПРФ внесли в Государственную думу законопроект об отмене пенсионной реформы 2018 года.

«Законопроект направлен на возвращение возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости, 60 и 55 лет (соответственно мужчинам и женщинам)», — говорится в пояснительной записке к проекту закону.

Согласно финансово-экономическому обоснованию законопроекта, расходы на его реализацию в 2022 году оцениваются в почти в 604,5 млрд рублей.

В 2018 году в России был принят новый закон о пенсионном возрасте, согласно которому возраст выхода на пенсию был повышен на пять лет: с 60 до 65 для мужчин и с 55 до 60 для женщин.