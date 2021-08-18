Задержан четвертый сбежавший из ИВС в Истре

Четвертый из пяти подсудимых, совершивших побег из изолятора временного содержания в подмосковной Истре, задержан, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального управления Следственного комитета России Ольгу Врадий.

«Задержан еще один сбежавший из-под стражи – Александр Бутнару. В настоящее время принимаются меры к его этапированию в СИЗО Московской области», — заявила представитель СК.

По данным Telegram-канала 112, Бутнару был задержан в Новгородской области. На данный момент на свободе остается Александр Мавриди, подозреваемый в убийстве так называемого «колбасного короля» Владимира Маругова, которого застрелили из арбалета в ноябре.

Утром 6 августа прокуратура сообщила о побеге пятерых подсудимых из ИВС Истры. Среди них — Александр Мавриди.

В тот же день были задержаны двое сотрудников истринского ИВС. Суд постановил взять их под стражу на два месяца. Сотрудникам изолятора грозит срок от 3 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Впоследствии задержанным сотрудникам изолятора предъявили обвинения в превышении полномочий.

11 августа были задержаны двое сбежавших — 35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану, 12 августа трети сбежавший самостоятельно сдался полиции.