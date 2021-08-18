В Челябинске фиксируют снижение концентрации сероводорода после выброса

В Челябинске, после выброса сероводорода вблизи очистных сооружений в Металлургическом районе, фиксируют снижение концентрации газа в воздухе, сообщил в своем Telegram-канале заместитель министра экологии региона Виталий Безруков.

«На данный момент, согласно информации постов мониторинга атмосферного воздуха, наблюдается снижение концентрации сероводорода до 0.8 ПДК, ситуация пришла в норму. Передвижные лаборатории не фиксируют превышений в жилых районах», — сообщил Безруков.

По словам чиновника, количество сообщений с жалобами на затрудненное дыхание стало снижаться, поэтому инспекторы начали проводить рейдовые мероприятия, уточняя, где концентрация сероводорода остается высокой.

Ранее сильный выброс сероводорода произошел в Челябинске, вблизи очистных сооружений в Металлургическом районе.

С учетом жаркой и безветренной погоды в Минэкологии дали рекомендации предприятиям понизить выбросы, а городской мэрии — усилить полив улиц.