СМИ: сбитая мотоциклистом в Москве женщина была беременна

Женщина, погибшая в результате наезда мотоциклиста на пешеходном переходе в Москве, была на восьмом месяце беременности. Об этом сообщает телеканал «Рен ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Водитель въехал в пешеходов на полной скорости, от чего она скончалась на месте. Вторая женщина, 64-летняя Станислава Ковтун-Заводовская, была госпитализирована.

Сам мотоциклист также попал в больницу.

12 августа автомобиль марки Skoda протаранил автобусную остановку на юго-западе Москвы. По свидетельствам очевидцев, на остановке стояли четыре человека, когда автомобиль марки Skoda влетел в них. По предварительным данным, в результате аварии пострадали два человека. Ребенок в салоне авто получил травмы, а стоявшую на остановке женщину зажало между автомобилем и металлической конструкцией.

До этого в Калининграде водитель автомобиля марки «Мерседес» на полной скорости врезался в уличных торговцев на перекрестке. В результате инцидента один человек погиб, трое пострадали.