ВВС США подтвердили, что нашли человеческие останки в прилетевшем из Кабула самолете

ВВС Соединенных Штатов расследуют возможную гибель людей при взлете американского самолета С-17 в аэропорту Кабула. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на заявление военно-воздушных сил США.

После приземления в Катаре в нише шасси воздушного судна были обнаружены человеческие останки.

«Управление специальных расследований ВВС рассматривает всю доступную информацию касательно самолета С-17, который вылетел из международного аэропорта имени Хамида Карзая 15 августа, и гибели людей», — заявили в ведомстве.

15 августа движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию. В Кабуле тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны. Несколько человек погибли — из-за давки или пытаясь улететь на шасси самолетов американских ВВС.

Ситуация в городе, по сообщениям СМИ, остается напряженной: большая часть жителей спрятались по домам, а уже бывшие правительственные служащие переоделись в штатское, покинули рабочие места и присоединились к своим семьям, хотя в настоящее время боевых действий в городе нет.