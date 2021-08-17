В Госдуму внесли законопроект о возвращении прежнего пенсионного возраста

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о снижении с 1 января 2022 года возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости. Документ законопроекта опубликован в базе данных нижней палаты.

Отмечается, что предложение было сделано парламентариями из фракции КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым и сенатором Василем Иконниковым.

«Законопроект направлен на возвращение возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости, 60 и 55 лет (соответственно мужчинам и женщинам)», — говорится в документе.

В партии утверждают, что вместо повышения пенсионного возраста в 2018 году необходимо было совершенствовать механизм финансового обеспечения страховой пенсионной системы. Например, путем пополнения ее за счет части налогов.

Отмечается, что авторы инициативы считают, что экономика России не нуждается в увеличении числа работников.

Ранее стало известно, что около двух млн российских пенсионеров не обращались за накопительной частью своей пенсии в 2020 году.

Отмечается, что в 2019 году за накопительной пенсией не обращались 1,6 млн человек.