«Нужен костюм кнута»: в сети посмеялись над «Тульским Пряником» из МЧС

В сети высмеяли персонаж «Тульский Пряник», который приняли в ряды регионального главного управления МЧС России и отправили рассказать детям о безопасном поведении.

Пользователи соцсетей решили, что персонаж больше пугает, чем смешит, и лучше его не подпускать к детям. Тульский Пряник сравнивали с персонажем мультфильма Губкой Бобом, эмблемой телекомпании «Вид», интернет-персонажем «ватником», а также пользователи предлагали свои идеи для будущих костюмов.

«Нужен костюм кнута», — написал в twitter roadtoray.

«Ждем теперь в Рязани гриб с глазами внештатным сотрудником». «Российский ремейк Спанч Боба свернул не туда…». «Да это ещё ужаснее, чем заставка телекомпании «Вид»!», — развили тему ВКонтакте.

Появилась также версия, что акция с Тульским Пряником — «отработка» спонсорской помощи от крупного производителя традиционного тульского сувенира.

Ранее сообщалось, что 12 августа на базе отдыха состоялся «День безопасности». Приглашенный на мероприятие Тульский Пряник рассказал ребятам о пожаре и о порядке действий в случае возгорания. С его участием для детей провели викторину.