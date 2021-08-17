Мотоциклист сбил двух пешеходов на переходе в Москве

Один человек погиб и еще один пострадал в результате наезда мотоциклиста на пешеходном переходе в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации Дептранса столицы.

«Водитель мотоцикла пострадал. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.

На видео, опубликованном в Telegram-канале «Новости Москвы», видно, что водитель на полной скорости снес двух женщин на пешеходном переходе. По данным СМИ, пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

12 августа автомобиль марки Skoda протаранил автобусную остановку на юго-западе Москвы. По свидетельствам очевидцев, на остановке стояли четыре человека, когда автомобиль марки Skoda влетел в них. По предварительным данным, в результате аварии пострадали два человека. Ребенок в салоне авто получил травмы, а стоявшую на остановке женщину зажало между автомобилем и металлической конструкцией.

До этого в московском районе Фили-Давыдково водитель машины сбил ребенка, который шел с мамой. Пострадавшего ребенка доставили в больницу, ему был поставлен диагноз «сотрясение головного мозга».