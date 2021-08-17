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Мексиканец потратил $6000, чтобы быть похожим на куклу Кена

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Criss KenDoll/Instagram

Кристиан Чавес из провинции Чихуахуа в Мексике превратился в куклу Кена, потратив более $6000 на косметические операции после того, как столкнулся с гомофобными шутками. Об этом пишет The Mirror.

Кристиан Чавес еще в 19 лет сделал себе первую ринопластику, после чего ему существенно больше стала нравится его внешность. После этого он вколол себе ботокс, подтянул овал лица и сделал еще одну ринопластику. Сейчас молодой человек думает о том, чтобы сделать себе операцию по поднятию века «лисьи глаза».

Мужчина признается, что до изменения своего образа чувствовал себя неуверенно и его задевали шутки, высмеивающими его сексуальную ориентацию.

«Лучшая вещь, которую я получил благодаря всем процедурам — моя уверенность. Каждое изменение, которое я делаю, дает мне чувствовать себя лучше. Дает мне чувствовать свою красоту», — заявил Кристиан.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, какая косметика может иметь канцерогенные свойства.

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