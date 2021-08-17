Российские авиакомпании получили более 200 допусков на полеты в Египет

Российские авиакомпании получили более 200 допусков на регулярные полеты в Египет, следует из приказа Росавиации.

«Решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам, указанным в приказе Росавиации. Допуск - это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов»,- уточняется в документе.

Россия с 9 августа возобновила авиасообщение с египетскими курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх.

С 27 августа планируется в три раза увеличить число регулярных рейсов на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх: до этого они выполнялись с частотой пять раз в неделю.

Туристы отмечают, что на египетских курортах заметно усилились меры безопасности. При этом во всех туристических местах русским очень рады.

Авиасообщение между Россией и Египтом приостановили в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. В авиакатастрофе погибли 224 человека. Ответственность за катастрофу взяла на себя одна из террористических организаций. В 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту Каира полеты из России в этот город возобновились.