Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Бурятии при падении автобуса пострадали 18 человек 17:38
Карпин обсудил с Дзагоевым будущее футболиста в сборной России 17:36
Ученые выяснили, что дым от лесных пожаров влияет на заболеваемость COVID-19 17:35
Количество военных США в Кабуле превысит 4 тысячи 17 августа 17:30
Врач сделал предположение о серьезной болезни Петросяна 17:28
В Facebook заявили, что продолжат удалять аккаунты и контент «Талибана»* 17:25
Боец Харитонов объяснил, почему он не является патриотом 17:21
Друга Боба Дилана насмешили заявления о том, что певец изнасиловал девочку 17:19
Мотоциклист сбил двух пешеходов на переходе в Москве 17:14
Александр Емельяненко выразил поддержку рэперу Монгенштерну 17:09

Диетолог назвала вредные кисломолочные продукты

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Врач-диетолог Дарья Русакова рассказала, что молочные десерты и обезжиренные молочные продукты не несут пользу организму. Об этом сообщает издание «Ридус».

По словам Русаковой, сахар может не только навредить фигуре, но и ухудшить всасывание кальция, поэтому творожки, сырки и йогурты лучше отнести к десертам. Что касается обезжиренной кисломолочной продукции, то для правильной консистенции в них часто добавляют крахмал, повышающий уровень глюкозы в крови.

Диетолог считает, что не существует одного самого полезного кисломолочного продукта. Для полноценного рациона следует чередовать разные продукты из этой группы, чтобы достигнуть максимального эффекта для здоровья.

Ранее доктор медицинских наук Михаил Гинзбург порекомендовал есть молочные и кисломолочные продукты, поскольку они богаты пробиотиками, усиливающими иммунитет через кишечник. Он также заявил, что в рацион следует включить продукты с высоким содержанием витамина D и цинка.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Мы бы подписали себе смертный приговор»: почему в Кабуле забыли украинцев и грузин
На базе в Афганистане остаются сотни иностранцев, которые не могут вылететь из страны
Загорелся двигатель. Что известно о крушении нового российского транспортника
В Кубинке разбился опытный образец Ил-112В
«Позорно и грустно»: принца Гарри раскритиковали за высказывание об Афганистане
Слова герцога Сассекского о ситуации в Афганистане сочли пиар-акцией
В Facebook заявили, что продолжат удалять аккаунты и контент «Талибана»*
Попова анонсировала скорое появление пятой российской вакцины от COVID-19
Visa обеспокоена из-за комиссии при оплате картами на Wildberries
Мотоциклист сбил двух пешеходов на переходе в Москве
Новости и материалы
В Бурятии при падении автобуса пострадали 18 человек
Карпин обсудил с Дзагоевым будущее футболиста в сборной России
Ученые выяснили, что дым от лесных пожаров влияет на заболеваемость COVID-19
Количество военных США в Кабуле превысит 4 тысячи 17 августа
Врач сделал предположение о серьезной болезни Петросяна
Боец Харитонов объяснил, почему он не является патриотом
Друга Боба Дилана насмешили заявления о том, что певец изнасиловал девочку
Александр Емельяненко выразил поддержку рэперу Монгенштерну
Десять человек, среди которых пять детей, пострадали в ДТП под Иваново
Посол России в Кабуле оценил встречу с талибами*
В Помпеях найдены отлично сохранившиеся останки раба, ставшего жрецом
Учебный год в университетах России начнется в гибридном формате
Российские авиакомпании получили более 200 допусков на полеты в Египет
Экс-жениха Джей Ло затроллили пиццей от имени Бена Аффлека
Суд оштрафовал Googlе на 4 млн рублей
Британский теннисист назвал неуклюжей манеру игры Даниила Медведева
СМИ: предварительной причиной возгорания Ил-112В назвали масло, попавшее в камеру сгорания
В «Талибане»* заявили, что США должны вывести войска из Афганистана до 11 сентября
Все новости
«Добывать криптовалюту в черной дыре»: ученые ищут инопланетян в неожиданных местах
Китайские астрономы предложили искать сферы Дайсона у черных дыр
Кому станет доступна льготная семейная ипотека
Мишустин объявил о продлении льготной семейной ипотеки до 2023 года
Азиатский «Оверлорд»: может ли Китай завоевать Тайвань
В США ждут нападения Китая на Тайвань
Отмена рейсов и стрельба. Что происходит в Кабуле
Талибы* открыли стрельбу, разгоняя толпу в районе аэропорта Кабула
Смайлик от террориста: какие соцсети используют талибы*
Крупнейшие соцсети начали борьбу с постами «Талибана*»
«Янукович сказал правду, но далеко не всю»
В Москве и Киеве оценили слова Януковича о главной ошибке Украины
5 новых функций WhatsApp, о которых вы не знали
Как WhatsApp изменился за последние месяцы
Прописал жильца — потерял квартиру: главные мифы о сдаче жилья в аренду
Эксперты рассказали, как правильно составить договор о сдаче квартиры
Гид по фестивалю Geek Picnic
Главные активности, участники и выставки
«Отказать талибам* невозможно — у них автоматы»
Граждане Афганистана рассказали «Газете.Ru» об обстановке в стране
Ученые составили портрет самоубийцы
Число регистрируемых ежегодно самоубийств выросло на 20 тысяч за 30 лет
Умер конструктор легендарного самолета
Скончался главный конструктор модификаций Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов
Выживших нет: кадры с места крушения Ил-112В
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях