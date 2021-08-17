Диетолог назвала вредные кисломолочные продукты

Врач-диетолог Дарья Русакова рассказала, что молочные десерты и обезжиренные молочные продукты не несут пользу организму. Об этом сообщает издание «Ридус».

По словам Русаковой, сахар может не только навредить фигуре, но и ухудшить всасывание кальция, поэтому творожки, сырки и йогурты лучше отнести к десертам. Что касается обезжиренной кисломолочной продукции, то для правильной консистенции в них часто добавляют крахмал, повышающий уровень глюкозы в крови.

Диетолог считает, что не существует одного самого полезного кисломолочного продукта. Для полноценного рациона следует чередовать разные продукты из этой группы, чтобы достигнуть максимального эффекта для здоровья.

Ранее доктор медицинских наук Михаил Гинзбург порекомендовал есть молочные и кисломолочные продукты, поскольку они богаты пробиотиками, усиливающими иммунитет через кишечник. Он также заявил, что в рацион следует включить продукты с высоким содержанием витамина D и цинка.