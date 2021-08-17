ОАК подтвердила гибель экипажа Ил-112В, разбившегося возле Кубинки

Объединенная авиастроительная корпорация подтвердила гибель экипажа опытного легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, который разбился во вторник, 17 августа, возле аэродрома Кубинка при заходе на посадку, сообщает РИА «Новости».

«Самолет пилотировал экипаж в составе шеф-пилота ПАО «Ил», летчика-испытателя первого класса, Героя России Николая Куимова, летчика-испытателя первого класса Дмитрия Комарова, бортинженера-испытателя первого класса Николая Хлудеева», — рассказали в ОАК.

Ранее стало известно, что пилоты рухнувшего Ил-112В уводили его от домов в Подмосковье.

Также были названы предварительные причины крушения Ил-112В в Московской области. Согласно данным ОАК, новейший легкий военно-транспортный самолет Ил-112В попал в аварию в районе аэродрома Кубинка.

Кроме того, появилось видео, на котором Ил-112В снижается, после чего у него загорается один из двигателей. В конце ролика самолет, перевернувшись в воздухе и предположительно потеряв управление, падает в поле носом вниз.