Трем подросткам из Канска, обвиняемым в терроризме, смягчили меру пресечения

Троим подросткам из Канска, обвиняемым в терроризме, смягчили меру пресечения и освободили из-под ареста, сообщил в своем Telegram-канале правозащитник Павел Чиков.

«Сегодня 1-й Восточный окружной военный суд Хабаровска на выездном заседании в Канске изменил меру пресечения двоим подросткам Денису Михайленко и Богдану Андрееву с содержания под стражей и домашнего ареста соответственно на запрет определенных действий», — рассказал Чиков.

Он уточнил, что третий подросток — Никита Уваров, был освобожден из-под ареста еще в мае.

Согласно информации следствия, с октября 2019 года по июнь 2020 года молодые люди, жители города Канск, объединились в группу, чтобы в дальнейшем заниматься террористической деятельностью. Они самостоятельно изготавливали взрывчатые вещества и устройства, которые потом использовали в заброшенном доме, на пустырях и стройках.

Подростки получили возможность продолжать учебу в школе до конца девятого класса.