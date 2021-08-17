Чаще всего самозанятые москвичи предлагают услуги «мастера на час»

Москвичи, зарегистрированные как самозанятые, чаще всего предлагают услуги «мастера на час», подсчитали для «Газеты.Ru» аналитики «СберУслуг».

«Самое большое количество предложений в Москве приходится на услуги «мастера на час» (18%), включая сантехнические работы и работы по дезинфекции. Также большое число самозанятых предлагает услуги из категории «Фриланс» (17%), включая фото- и видеосъемку, создание рекламных материалов, услуги копирайтинга и прочее. На третьем месте оказалась категория «Обучение» (12%), в которой свои услуги предлагают репетиторы, логопеды, автоинструкторы и другие специалисты», — отметили в компании.

Также многие самозанятые предлагают услуги по уходу за животными (11%), включая выгул собак и передержку. Пятерку самых популярных у самозанятых видов работы замыкает категория «Курьеры и перевозка» (8%).

По данным ФНС, Москва занимает первое место по числу самозанятых в стране — в апреле показатель превысил 500 тыс. человек, что составляет 26% от общего количества самозанятых в России.