Байкал и Байден вошли в список редких имен у новорожденных в Москве

Жители столицы в этом году называли своих детей разными необычными именами, которые связаны с географическими названиями или мифологией. Среди нетипичных имен, полученных новорожденными, Байден и Байкал, сообщает РИА «Новости» со ссылкой пресс-службу ЗАГСов города.

Также в качестве имен родители выбирали Зевс, Тесей, Енисей. Один новорожденный был назвал в честь 46-го американского президента Джо Байдена.

По данным ЗАГС, московские родители регулярно творчески подходят к выбору имени для своих сыновей и дочерей. Например, одной из причин выбора необычного имени также является желание родителей подарить ребенку уникальный жизненный путь.

«В 2021 году мальчикам в Москве давали такие необычные имена на космическую и мифологическую тематику Космос, Зевс, Ахиллес, Тесей, Гелиос, Гермес», — уточнили в пресс-службе ЗАГС.

Также среди «географических имен» были Северьян и Эльбрус.

Ранее сообщалось, что жительницы Москвы чаще всего становятся мамами в 29 лет.