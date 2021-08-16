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Журналистка CNN в Афганистане рассказала, что должна выходить в эфир в хиджабе

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CNN

Корреспондент американского телеканала CNN в Кабуле Кларисса Уорд рассказала, что после прихода боевиков движения «Талибан» (организация запрещена в России) вынуждена выходить эфир в хиджабе.

В репортаже Уорд сообщила, что талибы не запретили ей работать, но порекомендовали ей скрыть лицо и руки для продолжения освещения событий на улицах Кабула.

«Женщинам, которые привыкли вести определенный образ жизни в последние 20 лет, будет трудно ассимилироваться в новой сюрреалистической норме», — рассказала Уорд.

Она отметил, что в настоящее время на улицах Кабула много талибов, многие из них вооружены, в том числе и оружием американского производства.

Ранее американский военный получил огнестрельное ранение в аэропорту Кабула, где проходит эвакуация на фоне закрытия коммерческих полетов.

15 августа радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Сейчас талибы контролируют Кабула. Тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны.

«Газета.Ru» следит за ситуацией в Афганистане в режиме онлайн.

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