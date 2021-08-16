Врач назвал простые способы снизить давление без лекарств

Шведский врач Матс Халльдин рассказал, что удержать давление в норме помогут физкультура, правильное питание, отсутствие стресса и хороший семичасовой сон. Об этом сообщает Expressen.

По словам Халльдина, давление зависит от возраста и общего состояния организма. Пределы допустимых значений варьируются от 120/80 мм. рт. ст. до 140/90 мм. рт. ст. Если данные показатели превышены, требуется принять меры по их снижению. Это позволит не допустить развитие инсульта, инфаркта, сердечной недостаточности, деменции.

В частности, Халльдин советует гулять не менее получаса в день, проходя не менее десяти тысяч шагов, ограничить употребление полуфабрикатов и насыщенных жиров, а также уменьшить размер порций, поскольку существует связь между лишним весом и гипертонией. По словам врача, лучше всего придерживаться средиземноморской диеты, добавив в свой рацион оливковое масло, фасоль и чечевицу, рыбу, овощи и фрукты.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что повышенное давление может привести к проблемам со зрением. Он пояснил, что при высоком давлении в мозг поступает большое количество крови, что негативно отражается на глазах. Именно поэтому при гипертонии необходимо обследовать глазное дно.