Московскую блогершу задержали из-за автомобиля, наполненного «оружием и долларами»

В Москве задержали блогершу Елену Сажину, которая ехала на Cadillac Escalade, наполненном бутафорскими долларами и оружием. Об этом сообщает Life.ru.

Как передает издание, Сажину вместе с ее парнем задержали сотрудники охраны таможенного логистического центра в Ховрино. Въезд на территорию возможен только по пропускам. Молодые люди утверждали, что заблудились и готовы уехать, но во время досмотра охранники заметили в автомобиле предметы, похожие на оружие и пачки денег. Пару доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

«В полиции девушка рассказала, что она купила новую машину, и со своим парнем они решили поделиться этим событием с аудиторией, сняв видео и выложив его в инстаграме. Для этого в интернете они подобрали локации, одной из которых оказалась территория таможенного логистического центра на Путейской. Паре приглянулись разноцветные грузовые контейнеры. Решив, что эта территория не охраняется, они отправились туда», — говорится в сообщении издания.

Ранее на 27-летнего екатеринбуржца, снимающего ролики для социальной сети TikTok, завели административное дело за незаконное ношение форменной одежды сотрудника ГИБДД.