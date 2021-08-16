Несколько человек упали с улетающего из Кабула самолета

Двое человек упали с вылетающего из Кабула самолета. Видео происшествия опубликовало агентство Asvaka.

На кадрах видно, как два человека падают с самолета на дома. На другом видео видно, как упавшие пытались себя привязать к обтекателю шасси перед взлетом. Местные СМИ сообщили о падении трех человек с военно-транспортного самолета США Lockheed C-130 Hercules.

15 августа радикальное движение «Талибан (организация запрещена в России)» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители захватили государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию. Всем иностранцам они велели либо покинуть Кабул в ближайшие дни, либо зарегистрироваться. Руководство радикалов пообещало обеспечить работу аэропорта, чтобы иностранцы могли покинуть страну. Также они разрешили военным правительственных войск вернуться домой.

После этого аэропорт Кабула стал эпицентром развивающегося конфликта в республике. Тысячи граждан просят о помощи и пытаются незаконно покинуть страну. Для наведения порядка военные США открыли огонь в воздух, известно о пяти погибших в результате пять человек давки на взлетно-посадочной полосе. Также несколько человек погибли после стрельбы.

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