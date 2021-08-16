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В МВД Украины назвали версии гибели мэра Кривого Рога

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Официальный представитель МВД Украины Артем Шевченко назвал три версии причины смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова.

По его словам, было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», проводятся первичные следственные действия.

«Безусловно, тут количество вариантов ограничено: это убийство, самоубийство либо неосторожное обращение с оружием. Такое бывает, я имею в виду последнее», — сказал Шевченко в эфире телеканала «Украина 24».

Он добавил, что скорее всего выстрел был произведен из того оружия, которое нашли, однако точные детали происшедшего еще не установлены. Для этого будет назначены судебно-медицинская и баллистическая экспертиза. Первая позволит оперативно установить причину смерти и характер ранения.

Ранее сообщалось, что смерть мэра Кривого Рога расследуют как умышленное убийство.

15 августа мэра Павлова обнаружили мертвым на веранде собственного дома в селе Вольное Днепропетровской области. По предварительным данным, рядом с телом было найдено охотничье ружье.

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