Жителям Украины предсказали нехватку питьевой воды

Исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов утверждает, что стране грозит острая нехватка питьевой воды. Такое заявление он сделал в эфире телеканала «Украина 24».

Несмиянов порекомендовал украинским властям обратить внимание на проблемы с трубами и водой. Если они этого не сделают, то «многие города, как, допустим, Очаков, будут получать воду по часам», предупредил он.

По словам эксперта, очистные сооружения в стране устарели, а в домах «старые, ржавые и гнилые» трубы.

Несмиянов также указал на данные Госпродпотребслужбы Украины, согласно которым в некоторых регионах до 90% воды не соответствует действующим нормам.