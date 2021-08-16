Число жертв землетрясения на Гаити увеличилось до 1 297

Число погибших при землетрясении на Гаити увеличилось до 1 297, передает ТАСС.

Согласно данным управления гражданской защиты республики, по меньшей мере 5,7 тыс. человек получили ранения, 3,2 тыс. из них доставлены в больницы.

Власти продолжают искать людей под завалами.

14 августа у берегов Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2.

Как сообщили власти страны, сильнее всего пострадали департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп, в которых зафиксированы разрушения медицинской инфраструктуры и мест культа. Больше всего погибших обнаружено в департаменте Юг.

Впоследствии на Гаити произошло еще одно землетрясение, его магнитуда составила 5,8. Эпицентр находился в 35 км от коммуны Ле-Ке, население которой составляет около 125 тыс человек. Сообщений о разрушениях не поступало.