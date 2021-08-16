СМИ: в Петербурге при получении взятки задержан борец с коррупцией

Сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге главу антикоррупционного подразделения Северо-Западного таможенного управления ФТС Максима Розсыпало по делу о коррупции. Об этом сообщили источники «Интерфакса» и РЕН ТВ.

По информации телеканала, Розсыпало был задержан в момент, когда он получал взятку.

Как сообщает источник, в отношении него было заведено уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере». Следствие будет просить суд об аресте чиновника.

Господин Розсыпало занимает свою должность около одного года.

Обстоятельства его задержания уточняются.