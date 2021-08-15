Детей с инвалидностью забыли в затопленном летнем лагере в Анапе

В одном из анапских лагерей дети-инвалиды остались одни на сутки, в результате чего помогать им пришлось местным жителям, которые опубликовали в социальных сетях видеоролики с места происшествия.

В лагере «Черноморская зорька» отдыхали 443 ребенка, среди них — дети инвалиды. 14 августа этот лагерь затопило, отключилось электричество, пропал интернет, а генератор работал только в столовой. По словам очевидцев, в воде плава экскременты, мертвые ужи и ежи.

Добраться самостоятельно до столовой дети не могли и остались без питания. В итоге к ним на помощь прибыли неравнодушные местные жители, которые привезли еду, теплую одежду и медикаменты.

В Краснодарском крае с ночи 13 августа наблюдается аномальная погода. Стихия ударила по Анапе, Крымску, Темрюку и другим районам края: затопило свыше 1,4 тыс. домов местных жителей, электроснабжения лишились свыше 108 тыс. человек. По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, службы оказывают местным жителям всю необходимую помощь, в частности, откачивают воду, восстанавливают водоснабжение.