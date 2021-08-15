Зачинщика массовой драки в Екатеринбурге отправили в психбольницу

Мужчину, который устроил драку с автомобилистами на одной из улиц Екатеринбурга, передали в психиатрическую больницу, пишет региональное издание E1.

По данным полиции, агрессивный мужчина в «неадекватном состоянии» вышел на проезжую часть улицы Высоцкого и начал приставать к водителям, в результате чего произошел конфликт — четверо мужчин подрались. Драка попала на видео.

По данным очевидцев, за время драки один из водителей чуть не угодил под колеса, а «неадекватному мужчине» порвали одежду.

Зачинщика задержали и отправили в специализированное медучреждение с подозрением на психические расстройства. По факту происшествия проводится проверка, заявили в УВМД по Екатеринбургу.

Ранее сообщалось, что на Урале женщина пыталась убить двухлетнего сына из-за «вселившихся в него бесов».