В России выявили 21 624 случая COVID-19

За минувшие сутки в России выявлено 21 624 случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Новые случаи заражения были зарегистрированы во всех 85 регионах страны, при этом 8,1% заболевших не имели клинических проявлений COVID-19. За сутки скончались 816 пациентов с коронавирусом, полностью выздоровели 16 426 человек.

В тройку лидеров по суточному приросту случаев COVID-19 вошли Москва (1954 заболевших), Санкт-Петербург (1668 заболевших) и Московская область (1359 заболевших).

За весь период пандемии в России выявлено 6 600 836 случаев коронавирусной инфекции, скончались 170 499 пациентов, выздоровели 5 884 316 человек.

До этого в стране три дня подряд фиксировались рекорды по числу умерших от коронавируса. 12 августа скончались 808 пациентов с коронавирусом, 13 августа умерли 815 человек. Последний рекорд был установлен 14 августа, когда число умерших составило 819 человек.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». На данный момент в стране зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».