В Гидрометцентре рассказали о прогнозе погоды на сентябрь

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что практически на всей территории России температура воздуха в сентябре будет соответствовать климатической норме и немного превышать ее, но ожидаются и временные похолодания. Об этом сообщает «Российская газета».

Паршина отметила, что прохладная погода ожидается только в северных регионах Сибири - на юге Таймыра, в Эвенкии, на севере Красноярского края, в восточной части Ямало-Ненецкого автономного округа.

В столице в сентябре ожидается соответствие климатической норме. Днем в Москве температура составит +15…+20°С, а ночью - +5…10°С. Во время похолоданий ночью ожидается +1…6°С, а днем - +5…10°С.

Долгим обещает быть «бархатный сезон» в этом году на курортах. Средняя дневная температура там +23…28°С. Синоптики отмечают, что осадков в сентябре на юге будет мало.

На Урале днем в среднем +13-18°С. Около +15°С прогнозируется на юге Западной Сибири.

На Дальнем Востоке - минимум осадков и температура воздуха - +14…19°С.

На востоке Таймыра и в Эвенкии в сентябре по ночам уже -3…+2°С, а днем около +9°С.

Заморозки по ночам в сентябре характерны для Чукотки и Магаданской области. При похолоданиях столбики термометров в этих северных регионах могут опускаться до -10°С, а днем не поднимаются выше +5°С.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что города, находящие в низовьях горных рек, более других страдают от опасных погодных явлений.